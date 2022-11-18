На залізничному вокзалі Херсона відновили постачання води та світла, - Янушевич

На залізничному вокзалі у Херсоні відновлено водопостачання.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“Дуже вдячний “Укрзалізниці” за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті”, - написав він.
Голова ОВА додав, що вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, котрі розташовані поряд із вокзалом. Водопостачання відновлять 900 абонентам.
Голова Херсонської ОВА також повідомив, що на вокзалі у Херсоні відновлено електропостачання.
Нагадаємо, Херсонська ОВА та ДСНС облаштували у Херсоні “Пункти Незламності”, перші з яких вже запрацювали.