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Патрульна поліція опублікувала поради, як правильно носити світловидбивачі

Щоб водій їх помітив, флікери треба розташовувати на рухливих частинах тіла. 

Патрульна поліція опублікувала поради щодо носіння флікерів (світловідбивачів) у темний час доби.

Пішоходів з елементами, які передають рух тіла, видно на відстані до 319 метрів. Тому найефективнішими місцями кріплення світловідбивачів є рухливі частини: кінцівки, суглоби, тулуб, повідомив голова патрульної поліції Олексій Білошицький. 

"Точність реакції водіїв на таких пішоходів становить 80%, зі світлоповертачами на ногах та тулубі 64%, лише на тулубі 53%, лише на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%", – повідомив він.

Як носити світловідбивачі
Як носити світловідбивачі

Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а і зрозуміти, що це пішохід та визначити напрямок його руху. До таких висновків прийшли за результатами досліджень в Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені, Австралія.

Нагадаємо, що носіння світловідбивних елементів особливо необхідне зараз, коли кількість вуличного освітлення в Україні зменшилася через російські обстріли обʼєктів енергетики. За даними міністерства внутрішніх справ, за останній місяць дві третини пішоходів загинули в темний час доби. 

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