Європарламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада

Очікується, що надання Росії такого статусу підготує ґрунт до відповідальності Путіна і його уряду за злочини перед міжнародним трибуналом.

Європейський парламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада. Про це йдеться у порядку денному.

Депутати Європарламенту наголосили, що оголошення ними Росії державою-спонсором тероризму підготує основу для того, аби Путін і його уряд відповіли за злочини перед міжнародним трибуналом.

"У своїй війні проти України російські військові інтенсифікували свої удари по цивільних цілях, включно з енергетичною інфраструктурою, лікарнями, медичними закладами, школами та укриттями, порушуючи при цьому міжнародне право та міжнародне гуманітарне право", – йдеться у повідомленні.

Україна тривалий час наполягає на необхідності визнання Росії державою-спонсором тероризму. Цей крок ще більше поглибить санкції.

У жовтні в Європарламенті пройшли слухання щодо включення резолюції про визнання РФ спонсором тероризму до порядку денного. 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.