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Українські експерти вже почали працювати на місці вибуху ракети в Польщі

Кулеба подякував польській стороні за надання доступу. 

Українські експерти вже почали працювати на місці вибуху ракети в Польщі. Про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі", – заявив він.

Вибух ракет відбувся 15 листопада, під час масованої ракетної атаки Росії на Україну. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися. 

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