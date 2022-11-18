Українські експерти вже почали працювати на місці вибуху ракети в Польщі. Про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі", – заявив він.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

Вибух ракет відбувся 15 листопада, під час масованої ракетної атаки Росії на Україну. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися.