Про підозру повідомлено екскомандиру підрозділу "ЛНР", який затримував і грабував патріотично налаштованих громадян, - ОГ

Затриманому інкримінують участь у терористичній організації та сприянні її діяльності.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру мешканцю Луганщини, який у 2014 році очолив підрозділ НЗФ РФ - так званий "окремий комендантський полк корпусу народної міліції "ЛНР".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, він забезпечував виявлення на окупованих територіях Луганської області проукраїнськи налаштованих громадян, у тому числі серед колишніх працівників правоохоронних органів. Підозрюваний причетний до їх незаконного затримання, позбавлення волі і розграбування майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він організовував несення чергувань на блок-постах і охорону керівництва терористичної організації.

Зокрема, з 2015 року учасник НЗФ РФ, перебуваючи на окупованій території АР Крим та окремих територіях, підконтрольних Україні, підтримує зв’язки із керівництвом так званої "ЛНР". Він передає їм відомості щодо проукраїнсько налаштованих громадян, які перебувають на окупованих територіях Луганської області для їх затримання та пограбування.

Під час обшуку житла підозрюваного виявлено арсенал зброї та боєприпасів.

Чоловіку інкримінують участь у терористичній організації та сприянні її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Наразі його затримано і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, засуджено до 13 років за ґратами "командира танка" так званої народної міліції "ЛНР", який під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку віддавав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки.