У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Запах совісті
Запах совісті
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
ГоловнаСуспільствоВійна

КМВА попередила киян про можливі звуки вибухів через знищення небезпечних предметів

Планові роботи проходитимуть приблизно до 17 години. 

КМВА попередила киян про можливі звуки вибухів через знищення небезпечних предметів
Фото: EPA/UPG

Киян попередили про можливі гучні звуки через знищення вибухонебезпечних предметів.

Київська міська військова адміністрація у повідомленні закликала мешканців столиці та області зберігати спокій та не лякатися гучних звуків вибухів. 

"Сьогодні з 14:00 до 17:00 у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", – зазначили в КМВА.

Знищення вибухонебезпечних предметів періодично проходить у різних районах області. Дізнатися про те, коли вони відбуваються, можна на офіційний ресурсах Київської обласної військової адміністрації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також