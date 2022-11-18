КМВА попередила киян про можливі звуки вибухів через знищення небезпечних предметів

Киян попередили про можливі гучні звуки через знищення вибухонебезпечних предметів.

Київська міська військова адміністрація у повідомленні закликала мешканців столиці та області зберігати спокій та не лякатися гучних звуків вибухів.

"Сьогодні з 14:00 до 17:00 у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", – зазначили в КМВА.

Знищення вибухонебезпечних предметів періодично проходить у різних районах області. Дізнатися про те, коли вони відбуваються, можна на офіційний ресурсах Київської обласної військової адміністрації.