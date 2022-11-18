Електропостачання на Дніпропетровщині буде стабілізовано за 2-3 дні, - Лукашук

Два ракетні обстріли по критичній інфраструктурі Дніпропетровської області залишили майже мільйон людей без світла. Але за 2-3 дні електропостачання буде стабілізовано.

Про це заявив на брифінгу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає кореспондент LB.ua.

Він тако додав, що стан постраждалих від вчорашньої атаки - стабільний.

"Зараз ситуація повністю під контролем. З понеділка у нас найбільше постраждав саме Нікопольський район. Було понад 250 різних снарядів з РСЗВ та важкої артилерії. Вчора під обстріл потрапило велике промислове підприємство… 23 людини постраждали, 15-річну дівчинку вже прооперували. На сьогодні 9 людей стабільні та вони знаходяться в лікарні. Жінка з інфарктом після обстрілу теж в лікарні та її стан стабілізували. Також під обстріл потрапило ще одне приватне підприємство… Вчора ситуація була жахливою", - сказав він.

Лукашук зазначив, за тиждень були два ракетні обстріли по критичній інфраструктурі.

"Були обстріли саме критичної енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Це великий енергетичний об’єкт, що задовольняє потреби в електриці значної частини області. Починаючи з вівторка, в області є проблеми зі світлом. На сьогодні після вчорашнього обстрілу без світла було десь 300 тис. абонентів. Якщо говорити про людей, то майже мільйон був без світла. Але ми провели роботу по всім громадам. Є аварійні та стабілізаційні відключення, підтримка від мерів та голів громад щодо економії електроенергії. Тому ми сподіваємося, що за 2-3 дні ситуація буде стабільною", - прогнозує він.

Він додав, що розроблені плани та заходи на випадок відсутності світла понад 4-5 годин.

"Та яким чином буде забезпечуватися доставлення води, підключення до генераторів. Наразі усі лікарні вже під’єднані до генераторів. Усі соціально важливі об’єкти вчора вже були зі світлом. Є також план на критичний час Ч з 400 пунктами обігріву по всій області. Опрацьовані всі кроки… Область готова до всього", - запевнив голова облради.

Він підкреслив, що примусова евакуація людей з районів, які постійно обстрілюють, не планується. Зокрема, це стосується Нікополя, де продовжують працювати підприємства та працівники.

"Хоча майже 70% з Нікополя вже виїхали. Частково виїхали також з Марганця в Покров та інші громади Нікопольського району… Люди виїжджають на ніч, повертаються вдень, щоб працювати", - пояснив Лукашук.

Нагадаємо, 15 листопада внаслідок російських ударів серйозних руйнувань зазнав об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.