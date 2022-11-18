Сьогодні застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, - Укренерго

Упродовж доби 18 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Не виключається додаткове введення аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює й без того непросту ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Нагадаємо, в четвер, 17 листопада, у Києві зафіксували антирекорд із відключень електроенергії. Систему в столиці обмежили майже на 523 МВт.