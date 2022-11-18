За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 83460 (+350) осіб ліквідовано
- танків – 2879 (+1)
- бойових броньованих машин – 5808 (+4)
- артилерійських систем – 1865 (+5)
- РСЗВ – 393 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5)
- крилаті ракети – 480 (+6)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4)
- спеціальна техніка – 161 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини.