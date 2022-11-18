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Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів.

Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 83460 (+350) осіб ліквідовано
  • танків – 2879 (+1)
  • бойових броньованих машин – 5808 (+4)
  • артилерійських систем – 1865 (+5)
  • РСЗВ – 393 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5)
  • крилаті ракети – 480 (+6)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4)
  • спеціальна техніка – 161 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини.

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