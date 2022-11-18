За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 83460 (+350) осіб ліквідовано

танків – 2879 (+1)

бойових броньованих машин – 5808 (+4)

артилерійських систем – 1865 (+5)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5)

крилаті ракети – 480 (+6)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4)

спеціальна техніка – 161 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини.