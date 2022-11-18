У ніч на п'ятницю окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, в результаті в одному з сіл було пошкоджено будівлю будинку культури/

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За попередніми даними, постраждалих немає.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали. Ворог не має нічого святого, тому робимо все, щоб він пішов геть з нашої землі!",- написав Старух.

Нагадаємо, вчора рятувальники продовжили пошукові роботи на місці руйнування житлового будинку у Вільнянську Запорізької області, куди влучила ракета. Станом на 15:30 було відомо про шістьох загиблих – їхні тіла вилучили з-під руїн.