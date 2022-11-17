Ворог уночі обстріляв Запорізьку область, загинули мирні люди

Зруйновано житловий будинок та інші цивільні споруди.

Цієї ночі російська армія завдала чергового ракетного удару по Вільнянському району Запорізької області. Загинули щонайменше дві людини.

Про це в Телеграм повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули", – написав він.

Нагадаємо, за минулі вихідні російська армія обстріляла в Запорізькій області понад 50 обʼєктів інфраструктури.