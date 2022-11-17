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Ворог уночі обстріляв Запорізьку область, загинули мирні люди

Зруйновано житловий будинок та інші цивільні споруди. 

Ворог уночі обстріляв Запорізьку область, загинули мирні люди
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Цієї ночі російська армія завдала чергового ракетного удару по Вільнянському району Запорізької області. Загинули щонайменше дві людини.

Про це в Телеграм повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

"Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули", – написав він.

Нагадаємо, за минулі вихідні російська армія обстріляла в Запорізькій області понад 50 обʼєктів інфраструктури. 

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