Учора російські військові вбили п’ятьох українців, – Офіс президента

Минулої доби, 16 листопада, росіяни вбили п’ятьох і поранили дев’ятьох громадян України.
Про це повідомляють в Офісі президента.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 16 листопада:
- Дніпропетровська область – 1 поранений;
- Донецька область – 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;
- Запорізька область – 4 загиблих;
- Одеська область – 1 поранений;
- Харківська область – 3 поранених.
Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.