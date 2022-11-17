Учора російські військові вбили п’ятьох українців, – Офіс президента

LB.ua в Google News

Минулої доби, 16 листопада, росіяни вбили п’ятьох і поранили дев’ятьох громадян України.

Про це повідомляють в Офісі президента.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 16 листопада:

Дніпропетровська область – 1 поранений;

Донецька область – 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;

Запорізька область – 4 загиблих;

Одеська область – 1 поранений;

Харківська область – 3 поранених.

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.