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Учора російські військові вбили п’ятьох українців, – Офіс президента

Поранення отримали дев’ять мирних жителів.

Учора російські військові вбили п’ятьох українців, – Офіс президента
Фото: ОП

Минулої доби, 16 листопада, росіяни вбили п’ятьох і поранили дев’ятьох громадян України.

Про це повідомляють в Офісі президента.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 16 листопада:

  • Дніпропетровська область – 1 поранений;
  • Донецька область – 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;
  • Запорізька область – 4 загиблих;
  • Одеська область – 1 поранений;
  • Харківська область – 3 поранених.

 

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

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