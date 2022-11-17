Учора ворог обстріляв два райони Харківщини: поранено троє людей, загинула жінка

Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та ніші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини, розташовані неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж”, – йдеться у повідомленні.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу загинула 76-річна жінка. Ворожий снаряд влучив їй в будинок, жінці відірвало голову.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За добу знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів.

Голова ОВА попередив, що за даними розвідки, сьогодні є висока імовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області.