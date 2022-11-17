Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб
​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ворог обстріляв два райони Харківщини: поранено троє людей, загинула жінка

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, зайнялися пожежі.

Учора ворог обстріляв два райони Харківщини: поранено троє людей, загинула жінка
Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська 16 листопада загинула літня жінка

Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та ніші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини, розташовані неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж”, – йдеться у повідомленні.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу загинула 76-річна жінка. Ворожий снаряд влучив їй в будинок, жінці відірвало голову.

 

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За добу знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів.

Голова ОВА попередив, що за даними розвідки, сьогодні є висока імовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також