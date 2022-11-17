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В Україні сьогодні падатиме мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця

У північних та більшості західних областей від 2° тепла до 3° морозу.

В Україні сьогодні падатиме мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця
Фото: Макс Требухов

У четвер, 17 листопада в Україні буде хмарно.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На решті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі.

Вітер північно-східний, в південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму 10-15°.

У північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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