В Україні сьогодні падатиме мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця

У четвер, 17 листопада в Україні буде хмарно.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
На решті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі.
Вітер північно-східний, в південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.
У північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.