В Україні цього тижня будуть перші заморозки та сніг, - Гідрометцентр

Вже цього тижня в Україні очікуються перші морози та сніг. У четвер температура може опуститися до 6 градусів морозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.
На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу , 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.
"Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг (І рівень загрози, жовтий)", - повідомили в Гідромецентрію
Нагадаємо, раніе синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023. За їх прогнозами, ймовірність тривалих морозів є дуже низькою.