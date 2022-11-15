В Україні цього тижня будуть перші заморозки та сніг, - Гідрометцентр

17-18 листопада очікується поступове зниження температури до 1-6° морозу, а 19-20 листопада - до 8-10° морозу.

Вже цього тижня в Україні очікуються перші морози та сніг. У четвер температура може опуститися до 6 градусів морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу , 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

"Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг (І рівень загрози, жовтий)", - повідомили в Гідромецентрію

Нагадаємо, раніе синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023. За їх прогнозами, ймовірність тривалих морозів є дуже низькою.