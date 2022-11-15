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Водопостачання до Криму можна припинити після деокупації Таврійська, - Хлань

По закінченні відновлювальних робіт розпочнеться водопостачання Миколаєва.

Водопостачання до Криму можна припинити після деокупації Таврійська, - Хлань
Фото: Анна Стешенко

Водопостачання до Криму можна припинити після деокупації Таврійська між Новою Каховкою та Каховкою, де знаходиться основна споруда Північнокримського каналу, яка дозволяє перекрити водопостачання на територію анексованого Криму.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

«Водопостачання на Крим наразі ми не можемо контролювати. Саме через місто Таврійськ. Поки немає офіційних повідомлень про встановлення контролю над містом Таврійськ. Але саме у місті Таврійськ знаходиться головна споруда Північнокримського каналу, де є шандора, яка перекриває воду, що тече самопливом по каналу», - заявив він.

Хлань нагадав, що окупанти на початку повномасштабного вторгнення підірвали другу важливу споруду, що знаходиться в Чаплинському районі, фактично на межі з Кримом.

«Там окупанти повністю зруйнували шандору, підірвавши її. Тому на головній насосній споруді в цей період ми перекривали воду після анексії Криму окупантами. В осінній період вода на Північнокримському каналі була відсутня. Тобто, коли ми зможемо взяти під контроль місто Таврійськ, яке знаходиться між Новою Каховкою та Каховкою, можна казати про закриття шандори та перекриття води на Крим», - деталізував він.

За його словами, також можна буде відновити Миколаївський водогін.

«На це знадобиться не так багато часу. Тому що зараз ми контролюємо повністю правобережну частину Херсонщини. Ми маємо доступ до ураженого водогону та насосної станції, що подає воду. Як тільки закінчаться відновлювальні роботи, вода буде у Миколаєві», - запевнив він.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини відновлює роботу ДСНС.

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