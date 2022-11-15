На відновлення постачання тепла, води та світла у Херсоні знадобиться місяць, – Хлань

Ситуація на Херсонщині складна, тривають ремонтні роботи. Однак вже з'являється інтернет, буде поновлена робота “Укрпошти” для виплат та “Нової пошти”.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.

“Поки в Херсоні немає світла, тепла та води. Дійсно, ситуація складна. Ведуться роботи по відновленню електропостачання. ДТЕК повідомив, що у найближчий тиждень щось вдасться вже відновити. Але ці роботи можуть тривати протягом місяця. Тому що нанесені пошкодження дуже потужні”, – заявив він.

Хлань додав, що навіть у такій складній ситуації поновлюється інтернет-зв'язок за допомогою Starlink.

“Повідомлено також, що “Укрпошта” буде відновлювати виплати населенню. Вже починають цю роботу. “Нова пошта” також повідомила про те, що буде відкривати відділення як раз у місті Херсон. Також Херсонська військові обласна та міські адміністрації вже перебувають у місті. Тому органи влади починають працювати, забезпечувати життєдіяльність міста. Але треба розуміти, що роботи попереду ще дуже багато”, – підкреслив Сергій Хлань.

За його словами, Нацполіція відкриває кримінальні справи щодо злочинів окупантів на звільненій території. Вже є багато фактів катувань та вбивств мирних жителів.

“Згодом ми побачимо ці справи”, – підсумував він.

Нагадаємо, Миколаїв направив до Херсона гуманітарну допомогу – харчування, засоби гігієни і медикаменти.