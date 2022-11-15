В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ГоловнаСуспільствоВійна

На відновлення постачання тепла, води та світла у Херсоні знадобиться місяць, – Хлань

Нацполіція відкриває кримінальні справи щодо злочинів окупантів на звільненій території.

На відновлення постачання тепла, води та світла у Херсоні знадобиться місяць, – Хлань
Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Ситуація на Херсонщині складна, тривають ремонтні роботи. Однак вже з'являється інтернет, буде поновлена робота “Укрпошти” для виплат та “Нової пошти”.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.

“Поки в Херсоні немає світла, тепла та води. Дійсно, ситуація складна. Ведуться роботи по відновленню електропостачання. ДТЕК повідомив, що у найближчий тиждень щось вдасться вже відновити. Але ці роботи можуть тривати протягом місяця. Тому що нанесені пошкодження дуже потужні”, – заявив він.

Хлань додав, що навіть у такій складній ситуації поновлюється інтернет-зв'язок за допомогою Starlink.

 

“Повідомлено також, що “Укрпошта” буде відновлювати виплати населенню. Вже починають цю роботу. “Нова пошта” також повідомила про те, що буде відкривати відділення як раз у місті Херсон. Також Херсонська військові обласна та міські адміністрації вже перебувають у місті. Тому органи влади починають працювати, забезпечувати життєдіяльність міста. Але треба розуміти, що роботи попереду ще дуже багато”, – підкреслив Сергій Хлань.

За його словами, Нацполіція відкриває кримінальні справи щодо злочинів окупантів на звільненій території. Вже є багато фактів катувань та вбивств мирних жителів.

“Згодом ми побачимо ці справи”, – підсумував він.

Нагадаємо, Миколаїв направив до Херсона гуманітарну допомогу – харчування, засоби гігієни і медикаменти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також