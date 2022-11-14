Миколаїв направив Херсону харчування і медикаменти, – Зеленський

Сусідні регіони допомагають відновлювати нормальне життя у Херсоні.

Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до звільненого Херсона понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет із продуктами, 3 тонни засобів гігієни.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"На звільнені території Херсонщини повертається нормальне життя. Відновлюємо електропостачання та лінії зв’язку. Поступово з’являтимуться пункти допомоги людям. Допомагають і сусідні регіони. Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до Херсона понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет із продуктами харчування, 3 тонни засобів гігієни", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що від Миколаївщини Херсону передано машину швидкої медичної допомоги та понад 6 тонн медикаментів.

Нагадаємо, над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі президента Володимира Зеленського.