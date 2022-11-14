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Байден прогнозує сповільнення бойових дій в Україні через похолодання

Американський президент пообіцяв подальшу підтримку України.

Байден прогнозує сповільнення бойових дій в Україні через похолодання
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден назвав деокупацію Херсона важливою перемогою України. Він наголосив, що Сполучені Штати не вестимуть переговорів з РФ без України і висловив думку, що воєнні дії зимою сповільняться.

Про це Байден заявив сьогодні на пресконференції в Індонезії, куди він приїхав на саміт G20.

"Насамперед, це важлива перемога для України. Я можу лише аплодувати мужності, рішучості та потенціалу українського народу, українських військових. Те, що вони зробили – дійсно приголомшливо", – сказав Байден.

Він додав, що зараз важко сказати, як саме взяття Херсона вплине на кінець війни, але США продовжать допомагати Україні для того, щоб вона мала можливість захистити себе від Росії.

"І ми не збираємося вступати в жодні переговори. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке має ухвалити Україна", – сказав він.

На думку Джо Байдена, що воєнні дії в Україні сповільняться через похолодання та складніше пересування, але він упевнений, що Росія не зможе окупувати Україну так, як вона хотіла на початку вторгнення.

 

Раніше Байден говорив про те, що наказ Росії евакуювати війська із західного берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має “реальні проблеми” зі своїми військовими.

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