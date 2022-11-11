Порошенко передав на східний фронт вантажівки, генератори, зимове спорядження для бійців

Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували черговий вантаж для східного фронту.

«Ми робимо все можливе для того, щоб кожен день ми підтримували Збройні Сили та наступ ЗСУ. Бо кожного дня зараз звільняються населені пункти, в тому числі у Херсонській області, і ми маємо зігріти, нагодувати, озброїти наших славних воїнів», – пояснив Порошенко.

За його словами, до військових їдуть 20 дизельних генераторів, бензопили, каремати, спальники, продукція «РОШЕН», буржуйки, труби тощо.

Для десантників, які у серпні отримали від Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад» 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, везуть комплекти шин. «Це шини для наших «Шилдів». Ми продовжуємо піклуватися про їхній стан, і я щасливий, що нам вдалося роздобути шини. Наступного тижня приходять ще 15 комплектів», – зазначив Порошенко.

Експрезидент також показав автівки, які вирушають на фронт: «Там – броньований мікроавтобус, який йде в підрозділ розвідки. Це – вантажівки DAF, які вже завтра ви побачите на Сході. Ми зробимо так, щоб у більшості бригад були вантажівки, артилерійські тягачі, укомплектовані ЗУшками для зенітного захисту».

«Це – машина швидкої допомоги з надсучасним обладнанням, з апаратом штучної вентиляції легень і дефібрилятором, з дуже складною апаратурою, - зазначив Порошенко.

Він також повідомив, що у 25-у бригаду передадуть ще один мобільний комплекс для побутових потреб.

На фронт поїдуть також дрони Autel та буржуйки. Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, перераховану українцями на рахунки ГО «Справа Громад».

«Усе це – поєднання ваших і моїх зусиль для того, щоб значно підвищити ефективність допомоги Збройним Силам України. Використання кожної вашої копійки, яка найефективніше доходить до українського воїна», – пояснює Порошенко.