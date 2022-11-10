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Ремонт скляного мосту, пошкодженого російською ракетою, завершується, - Кличко

Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14.

Ремонт скляного мосту, пошкодженого російською ракетою, завершується, - Кличко
Фото: КМДА

На «скляному» мосту, який постраждав під час російських ракетних ударів по Києву, вже завершують ремонтні роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення поруч», - повідомив Кличко.

Він нагадав, що працівники підприємства «Київавтошляхміст» одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня здійснили детальний огляд конструкцій мосту і заявили, що вони неушкоджені. Міст вистояв.

«Вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста», - зазначив Віталій Кличко.

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