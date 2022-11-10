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Кабмін воєнного часу

Анонсовано реформу Кабміну зі скороченням кількості портфелів. Правда, після такого гучного анонсу не факт, що вона відбудеться. Що діється в українській владі? І як Денис Шмигаль став одним із найбільш потужних її гравців? LB.ua розбирається в деталях.

Фото: ОПУ

Минулого тижня, після оголошення про перехід Олексія Чернишова на посаду очільника НАК «Нафтогаз», зʼявилася інформація про можливе обʼєднання його відомства з Мінінфраструктури Олександра Кубракова. Однак цього не сталося – в Міністерство розвитку громад та територій призначили «і.о.» - першого заступника колишнього очільника.

І сталося це не тільки тому, що проти схрещення «бульдога з носорогом» виступав Чернишов. «Наразі йде робота над реформою Кабміну як такого, скороченням кількості відомств, оптимізацією витрат. Планується, що до кінця року її буде закінчено. Конкретика ще обговорюється, але загальна рамка – залишити 15 міністерств (проти нинішніх 17 і 4 – віце). Може, одним більше чи менше. Технічну сторону процесу забезпечує Михайло Федоров, загальне керівництво здійснює Денис Шмигаль. Так що немає чого розмінюватися, всі питання вирішуватимуть комплексно», - пояснив співрозмовник в Кабміні.

«Ще в червні нам поставили завдання подумати над власною оптимізацією. Бо нелогічно, що ми затягуємо паски для населення, а самі б цього не робили – треба показувати приклад», - говорить один із тих, чиє відомство – за попередньою інформацією – йде «під ніж». «Розуміючи, що – в даний конкретний момент – таке виправдано, мною особисто було розроблено декілька варіантів, як конкретно нам оптимізуватися. Всі пропозиції було подано особисто Премʼєру, обговорювалися із ним», - додає.

Фото: kmu.gov.ua

«Фактично йдеться про створення Кабміну «воєнного часу» - зараз маємо скоротитися і переглянути функціонал. Але робити це треба розумно. А не так, що у тебе, припустимо, тут 100 осіб скорочено, тут – сто, а після обʼєднання з іще одним відомством ті ж 200 і вийде», - уточнює третій співбесідник. За його словами, реформа – вимога часу, а після Перемоги зміни цілком можуть бути переглянуті, бо «відбудова і розвиток також, очевидно, потребуватимуть нових акцентів».

Загалом, всі численні співрозмовники у владі, з ким вдалося поспілкуватися LB.ua, ідею оптимізації підтримують. Але категорично не погоджуються із формою, в якій її було, мʼяко скажемо, «проанонсовано». Сходяться на тому, що в середу інформація в низці ЗМІ зʼявилася не без допомоги команди очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Сам Федоров, у відповідь на тематичний запит LB.ua, сказав, що темою не займається (що є категоричною неправдою) і, відтак, не коментує.

Однак сам Кабмін «виток» збурив.

«Припустимо, завтра Денис Анатолійович збирає чергове засідання, і там присутні Верещук, Гутцайт, Рябікін, інші, яких – як в приказці говориться – «без їхнього відома оженили». Логічно, їм все це неприємно», - розмірковує один із міністрів.

Фото: пресслужба кабміну

«Такі реформи довго напрацьовуються, а втілюються миттєво – з сьогодні на завтра, без особливих дискусій, просто вольовим рішенням. Бо інакше – деморалізація колективу. Йдеться навіть не про міністрів, просто уявіть, з яким настроєм працюватиме, точніше не працюватиме, апарат – всі його ланки. А саме від апарату залежить багато чого», - додає другий.

Оскільки, як я зазначила вище, конструктивно поспілкуватися з Михайлом Федоровим не вийшло, візьмемо за базу аналізу схему реформи Кабміну, опубліковану шановним ZN.ua. Згідно з нею, внаслідок перетворень в Кабінеті Міністрів має залишитися 14 портфелів (чисельність «віце», які без власного міністерства – нуль без палички – не зазначається).

Фото: zn.ua

Переважно пропозиції щодо обʼєднання відомств виглядають цілком логічно, але окремі викликають запитання.

Пройдемося по черзі.

- Три в одному: Міністерство розвитку громад та територій злити з Мінінфраструктури та додати реінтеграцію тимчасово окупованих територій Ірини Верещук (варто зазначити, що після 24 лютого межі «тимчасово окупованих територій» постійно змінюються і планувати там роботу комплексно доволі важко). Очільник – Олександр Кубраков;

– Мінкульт та інформаційну політику поєднати з євроінтеграцією. …Що? Як? Яким боком? Наука, релігія, молодь і спорт йдуть, вибачте, лісом. Міністерське майбутнє Олександра Ткаченка в цьому контексті видається доволі сумнівним. А от Ольги Стефанишиної – зовсім навпаки. Так, на перший погляд, її функціонал логічно було б «влити» до МЗС, але останнє – згідно з Конституцією – має особливий статус, змінити який не так-то й просто;

- Поєднати Мінветеранів і Мінсоцполітики. Тут – без питань, все ок;

- Поєднати Мінекономіки, аграрну політику та продовольство з частиною (!) стратегічних галузей промисловості.

Чому частиною? Бо в складі Мінекономіки досі залишається один із профільних департаментів, який дублює і постійно «не в тему» перетинається з функціоналом відповідного міністерства. От, так і розподілили. Другу частину – приаттачити до Мінцифри (про це – нижче). Хоча в самому Міністерстві стратегічних галузей промисловості вважають цілком нормальним – на нинішньому етапі – перетворитися на відповідне агентство (за словами спеціалістів, цього цілком достатньо, щоб виконувати потрібний наразі функціонал), яке б працювало в структурі Міноборони.

Фото: Прес-служба Мінцифри

Але автори реформи бачать це інакше, тому другу частину Міністерства стратегічних галузей промисловості заплановано до передачі в Мінцифру. «Прагнення Михайла «запакувати» все, що можливо, в компʼютер – прогресивне і зрозуміле. Але все ж є певні винятки. І мова не просто про необхідність внесення точкових змін до профільного законодавства», - коментує один зі співрозмовників. Сюди ж – Держслужба.

Тепер підсумуємо.

У разі, якщо всі запропоновані метаморфози буде втілено, значно посилять свої позиції:

- Олександр Кубраков (саме під його зону відповідальності найближчими роками спрямовуватимуться найбільш значні інвестиції);

- Михайло Федоров (підпорядкувати собі в-с-ю Держслужбу, то вам не жарт. Мало хто розуміє, я-к-о-ї потужності то є механізм).

Вже є значно посиленими позиції Прем'єра Шмигаля та згаданого Олексія Чернишова.

Щодо Шмигаля, вдало висловився один із його підлеглих: «Денис Анатолійович, якого призначили свого часу на посаду, і Денис Анатолійович сьогодні – дві різні людини. Скільки не писали про наміри його змінити і навіть претендентів називали, завжди це оберталося виключно на його користь. Сьогодні він не просто сильний, а дуже сильний. Я б, приміром, не хотів опинитися на місці когось із його опонентів, хто йому дорогу переходить». 

Фото: EPA/UPG

Ще одна теза: «До кінця війни його точно не змінюватимуть. Це не просто не обговорюється, про це навіть не думає ніхто». І – уточнення: «Денис Анатолійович працює спокійно і дуже професійно. Він не створює якоїсь додаткової напруги, інтриг, не докопується до дрібниць. Навіть навпаки: тушить якісь незначні конфлікти, які виникають просто тому, що люди втомлюються і емоціонують. Важко знайти людину, яка була б настільки сумлінною і при цьому без власних політичних амбіцій».

Хороший приклад такої «спокійної сили» - усунення Юрія Вітренка. Який, звісно, всім пояснював, що пішов з НАКу сам (після третьої чи четвертої погрози звільнитися і низки скандалів - сил вже не стало рахувати), проте це не відповідає дійсності. По факту, Вітренка звільнили. А Чернишов, хоч і посів його місце, продовжує опікуватися урядовою комісією щодо підготовки до зими та проходження опалювального сезону (хоча абсолютно незрозуміло, як це інституційно поєднується).

***

Сухий висновок: реформа Кабміну до кінця року таки відбудеться. Але не в такій формі (хоча наближено), як опублікували ЗМІ за джерелами. Фінальне рішення прийматиме Премʼєр Шмигаль, який зараз дуже зблизився із Офісом Президента.

Фото: president.gov.ua

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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