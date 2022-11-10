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Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”

Компанія націоналізована на потреби ЗСУ. 

Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Фото: скрін відео

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії “Укрнафта”, активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану. 

“Жодних коментарів та оцінок до кінця війни”, - заявив Коломойський в коментарі LB.ua. 

Нагадаємо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський. 

9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки. 

Детальніше про націоналізацію підприємств читайте у матеріалі “Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану”.

Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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