СБУ прийшла з обшуками на Кременчуцький НПЗ, який мають передати державі (доповнено)

Наразі співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Йдеться про Кременчуцький нафтопереробний завод.

"Днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта»", – нагадують у спецслужбі.

Наразі співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального. У пресслужбі БЕБ зазначили, що перевіряється інформація щодо можливих порушень, здійснених з метою збільшення прибутку під час виготовлення пального. Детективи проводять забір зразків палива для відповідної експертизи. Виявлені та вилучені документи, предмети та речі, що підтверджують протиправну діяльність згаданих підприємств будуть визнані речовими доказами.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).

"Укрнафта" сьогодні заявила про блокування підприємства.

Нагадаємо, повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави. Відповідне рішення було ухвалено 6 листопада Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.