Третина Рівного не залежить від постачання газу, - керівник ОВА

Третина Рівного не залежить від постачання газу.

Про це заявив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, частина котелень працює на біомасі та забезпечує здебільшого об'єкти соціальної сфери. Завдяки цьому вдається економити понад 100 млн грн.

"Це уже маленька енергетична перемога і безпека регіону. Адже якщо будуть перебої з постачанням газу, то частина міста це не відчує", - додав Коваль.

Він зазначив, що станом на 2014 рік Рівне використовувало орієнтовно 120 млн кубометрів.

"Це газ, що імпортувався з Росії. Минулого року використали 64 млн кубометрів газу. Споживання зменшилось майже вдвічі. Сьогодні, під час візиту на котельні, проговорили з керівництвом "Укртепло" план - вийти на 40 млн кубів. Тобто знизити споживання газу ще на 25%", - розповів очільник Рівненщини.

Коваль зазначив, що це відбувається завдяки альтернативним видам палива - щепі та відходам при обробці деревини. При цьому область - одна з тих, що має найбільший запас деревини, яку можна використовувати для опалення.

Керівник ОВА також додав, що розглядають варіанти переробки аграрних відходів в теплову енергію і як альтернативу - використання дров і торфобрикетів.

Нагадаємо, в Україні майже половина об'єктів (школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки) підключена до тепла.

Через ворожі обстріли в Харкові зупинила роботу одна котельня.