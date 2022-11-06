Зеленський обговорив із фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний роки.

Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

"Провів розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік. Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни", - написав президент.

Також в Єврокомісії уточнили про яку фінансову допомогу йдеться.

"Президент фон дер Ляєн інформувала президента Зеленського, що вона цього тижня запропонує істотний фінансовий пакет сумою 1,5 млрд євро на місяць, що загалом складе 18 млрд євро для покриття українських потреб у фінансуванні за 2023 рік", - повідомили у Єврокомісії.

Нагадаємо, що у 2023 році Україна розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.

У Міністерстві фінансів сподіваються, що фінансування видатків державного бюджету у наступному році може відбутись без додаткової емісії з НБУ.