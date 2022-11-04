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​У 2023 році Україна розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ

Тим часом держбюджет у наступному році планують фінансувати наполовину з власних ресурсів.

​У 2023 році Україна розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ
Фото: publika.md

Україна має прогрес у переговорах із Міжнародним валютним фондом

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у 2023 році наша держава розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.

"Під час недавніх зустрічей у Берліні отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в тому, що ЄС виділить Україні 18 млрд євро наступного року у вигляді макрофінансової допомоги", - сказав Шмигаль.

Він додав, що державний бюджет наступного року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів. 

"Насамперед за рахунок податків та мит. Дефіцит у 38 млрд доларів покриємо з допомогою наших партнерів. Зокрема США, Євросоюзу та МВФ", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.

У Міністерстві фінансів сподіваються, що фінансування видатків державного бюджету у наступному році може відбутись без додаткової емісії з НБУ.

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