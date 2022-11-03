Командир екіпажу SpaceX пожертвував $100000 на "швидку" для України

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100000 на придбання авто швидкої медичної допомоги для українських лікарів.

Про це йдеться в Telegram-каналі ініціативи United24.

Пожертву зроблено через фандрейзингову платформу United24.

"Айзекман — не лише мільярдер, філантроп і пілот військових реактивних літаків, а й автор світового рекорду з навколосвітньої подорожі бізнес-літаком. Цей внесок став сюрпризом для команди United24 і навіть для нашого амбасадора Келлі, який є другом Джареда Айзекмана", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями амбасадором фандрейзингової платформи United24 став легендарний американський астронавт Скотт Келлі.

Раніше благодійник із Німеччини переказав United24 80 тисяч євро на купівлю автівки швидкої допомоги для України.