В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
ГоловнаЕкономікаДержава

Швейцарія виділить 100 млн франків на оперативне відновлення української енергоінфраструктури

Крім цього, влада Швейцарії докладає зусилля, аби визначити можливості постачання додаткових товарів як-от генератори, насоси або установки для очищення води.

Швейцарія виділить 100 млн франків на оперативне відновлення української енергоінфраструктури
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Федеральний уряд Швейцарії ухвалив рішення виділити Україні 100 млн франків ($98,7 млн) на проєкти з термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.

Про це йдеться на сайті уряду.

На засіданні 2 листопада уряд затвердив план дій для пом'якшення наслідків прийдешньої зими для українців через війну.

Швейцарія також допомагає "Укренерго" купувати джерела енергії та запасні частини, бере участь у ремонті систем рейкових скріплень (для перевезення важких вантажів, зокрема, зерна). Країна продовжує надавати гуманітарну допомогу, аби постраждалі від російських обстрілів змогли перебути холодну пору року. Це заміна вікон, забезпечення утеплення та живлення тощо. 

Крім цього, влада Швейцарії докладає зусилля, аби визначити можливості постачання додаткових товарів як-от генератори, насоси або установки для очищення води.

Щоб забезпечити реалізацію допомоги Україні, швейцарський уряд надасть запит парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків.

Нагадаємо, нещодавно Уповноважений зі зниклих безвісти Мінреінтеграції Олег Котенко підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії. Країна допоможе нашій державі закупити специфічні хімічні реактиви, які необхідні для ідентифікації загиблих.

20 жовтня Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом. Говорили про санкції проти РФ та відновлення України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також