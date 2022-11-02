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Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу

Керівництво митниці пообіцяло швидко відновити роботу.

Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Фото ілюстративне
Фото: Львівська митниця

Львівська митниця несподівано закрила пости "Малехів" і "Запитів".

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк.

"Позавчора в Комітеті провели зустріч з ЕБА, де у тому числі бізнес підняв питання про несподіване закриття деяких митних постів, таких як Малехів і Запитів... І дуже активно ходять чутки, що деякі заступники митниці таким прямолінійним методом вирішили збільшити трафік на інший близький до себе пост - Муроване", - розповів нардеп.

Він додав, що разом із головою комітету з питань фінансів Данилом Гетманцевим надіслали з цього приводу звернення. Його адресували міністру фінансів Сергієві Марченку та виконувачу обов'язків голови Держмитслужби В'ячеславові Демченку. Депутати просять роз'яснити закриття митниць у Малехові та Запитові.

Фото: Telegram/Железный нардеп

"Начебто керівництво митниці вже має швидко відновить роботу, але щоб точно не забули, разом з Головою Комітету відправили відповідне офіційне звернення. І що "швидко", це протягом днів, а не більше", - написав Железняк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз виділить кошти для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ".

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