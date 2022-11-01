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В рамках “зернової ініціативи” за два дні в обидва напрямки пройшли 17 суден, - Мінінфраструктури

Два з них - в українські порти під завантаження.

В рамках “зернової ініціативи” за два дні в обидва напрямки пройшли 17 суден, - Мінінфраструктури
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

За два останні дні в рамках “зернової ініціативи” гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них 2 пішли до українських портів під завантаження.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що сьогодні українські порти прийняли два танкери під завантаження олією для Йорданії та Румунії.

“Завдяки тому, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10, Спільний координаційний центр (СКЦ) 31 жовтня перевірив 46 суден з 1,7 млн тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення”, - повідомили у міністерстві. 

Таким чином черга із суден в Босфорі, які очікують на інспекцію, скоротилася до 147 суден як на вихід, так і на вхід.

Загалом за три місяці реалізації “зернової ініціативи” 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукціі. Якби РФ не блокувала проведення інспекцій в Босфорі, цей обсяг міг би бути на 30-40% більше. 

Нагадаємо, 1 листопада з морських портів Одеської області вийшли три судна з українським зерном

Як раніше повідомлялось, в ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

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