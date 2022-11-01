​США, ЄС і МВФ - ключові партнери України для фінансування дефіциту бюджету, - прем'єр

У 2023-му дефіцит прогнозують у розмірі $38 млрд.

Нині Кабмін працює одразу над трьома напрямками для фінансування дефіциту бюджету, який становитиме $38 млрд у наступному році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, фінансувати дефіцит планують завдяки програмам зі США, Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

Шмигаль назвав їх ключовими партнерами України і висловив сподівання на посилення фінансової допомоги з їхнього боку.

"З головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми говорили про програму макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Зі США та МВФ хочемо отримати аналогічні програми та суми. Вчора про макрофін від ЄС говорили також із прем’єром Чехії, нашим добрим другом Петром Фіалою", - розповів глава уряду.

Нагадаємо, уряд Фінляндії представив парламенту проєкт бюджету-2023, в якому передбачив фінансування видатків на оборону, підтримку України. Зокрема, нашій державі планується виділити 30 млн євро.

Нещодавно в Україну надійшли 1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ.