Україна, Туреччина і ООН погодили рух суден із зерном у Чорному морі

Рух суден із експортованим українським зерном незабаром може поновитись.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Спільний координаційний центр у Стамбулі.

Зазначається, що Росію повідомлять про ухвалене рішення.

Як раніше повідомлялось, через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблоковані. РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Нагадаємо, за 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів. Термін чинної угоди спливає у листопаді. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, о Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору".