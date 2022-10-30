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Україна, Туреччина і ООН погодили рух суден із зерном у Чорному морі

Росію повідомлять про ухвалене рішення.

Україна, Туреччина і ООН погодили рух суден із зерном у Чорному морі
Фото: Спільний координаційний центр

Рух суден із експортованим українським зерном незабаром може поновитись.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Спільний координаційний центр у Стамбулі.

Зазначається, що Росію повідомлять про ухвалене рішення.

Як раніше повідомлялось, через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблоковані. РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Нагадаємо, за 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів. Термін чинної угоди спливає у листопаді. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, о Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору".

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