Рух 218 суден, що беруть участь у "зерновій ініціативі", фактично заблокований – Мінінфраструктури

Росію звинувачують у тому, що вона штучно затягувала і зменшувала кількості інспекцій, що в результаті призвело до створення черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту.

Через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблокований.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

За даними відомства, українська сторона станом на 30 жовтня не має дозволів від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

З 218 суден:

95 - завантажені, вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача,

101 - порожнє й очікує інспекції на вхід до українських портів,

22 - завантажені й чекають на вихід з українських портів.

"Наголошуємо, що реалізація "Ініціативи про безпечне транспортування зерна і агропродукції через українські порти" носить винятково гуманітарний характер і Україна як сторона Ініціативи не порушила жодного з її пунктів", - зазначили в Мінінфраструктури.

У відомстві підкреслили, що Україна не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор" навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру.

"Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БпЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі. Разом з тим, зауважуємо, що фактична блокада "зернового коридору" з боку Російської Федерації розпочалася ще у вересні", - заявили в міністерстві.

Росію звинувачують у тому, що вона штучно затягувала і зменшувала кількості інспекцій, що в результаті призвело до створення черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту.

Нагадаємо, сьогодні судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю, 30 жовтня, вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".