​Росіяни втратили спрощений доступ до ринку праці Польщі

Громадяни РФ, які вже працюють в Польщі легально за спрощеною процедурою, зможуть робити це надалі.

Міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг підписала розпорядження про скасування спрощеного доступу громадян Російської Федерації до польського ринку праці.

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

“В умовах нападу Росії на Україну та зростання ризику міграції з РФ ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці”, – заявила вона.

У випадку, якщо підприємці матимуть намір працевлаштувати російських громадян на підставі дозволу на роботу, вони мають пройти тест на ринку праці (текст передбачає, що перед наданням дозволу іноземцю на працевлаштування в Польщі відповідні органи перевіряють, чи на це місце не може бути працевлаштований поляк).

Марлена Мальонг уточнила, що росіяни, які вже працюють в Польщі легально за спрощеною процедурою, зможуть робити це надалі до закінчення терміну дії дозволу на працю.

Зараз до переліку країн, громадяни яких можуть працевлаштуватися в Польщі за на підставі заяви працедавця про намір взяти на роботу іноземця у прискореному темпі, входять громадяни України, Молдови, Грузії, Вірменії та Білорусі.

Нагадаємо, у середу, 26 жовтня, Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання терористичним режиму Російської Федерації.