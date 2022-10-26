Сенат Польщі визнав терористичним режим Російської Федерації

У середу, 26 жовтня, Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання терористичним режиму Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті Сенату.

У резолюції про визнання влади РФ терористичним режимом сенатори "рішуче засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу РФ як терористичний режим".

Сенатори також наголосили, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації "розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти та знищити її націю".

Сенатори відзначили, що “героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу”.

У резолюції сенатори написали, що російські окупанти тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти.

“Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії”, – йдеться в резолюції.

Усі ці акти державного тероризму у Польщі добре знають із підручників історії, зазначили сенатори. За їхніми словами, європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.

“Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам”, – закликали сенатори в резолюції.

Польські сенатори віддають належне всім інституціям та організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства. Вони закликають міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує винних у цих злочинах.

“У резолюції Сенат хотів би подякувати всім громадянам Польщі, уряду та місцевій адміністрації, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб, переважно жінкам і дітям”, – зазначається на сайті Сенату.

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.