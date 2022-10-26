Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових.

Про це пише ABC.

Австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських військових, допомагаючи зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення РФ.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив,що його країна беззастережно підтримує Україну та засуджує президента РФ Володимира Путіна.

Контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не увійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Албанії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необгрунтованою та незаконною агресією Росії", - заявив міністр оборони Річард Марлес.

У федеральному бюджеті цього тижня виділено понад 200 млн доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 185,6 млн доларів на оборону з наявних ресурсів. Загальна фінансова підтримка Австралії перевищує 655 млн доларів, включаючи 475 млн доларів на військову допомогу країні, що роздирається війною. Додаткові 30 машин Bushmaster доведуть загальну кількість захищених транспортних засобів, відправлених до України, до 90 штук.

Крім Bushmasters, Австралія надала шість буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

Нагадаємо, посольство Австралії в Україні передало партію ноутбуків для українських прикордонників.