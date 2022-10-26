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Дві третини міста Оріхів на Запоріжжі зруйновано через російські обстріли

В Оріхові ще залишаються близько 2 тис. жителів. 

Дві третини міста Оріхів на Запоріжжі зруйновано через російські обстріли
Наслідки обстрілів Оріхова. Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Внаслідок російських обстрілів зруйновано дві третини міста Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На жаль, Запорізька область кожну ніч під обстрілами. Лише за минулу добу майже 90 обстрілів було, понад 60 з них, на жаль, по містах, об’єктах цивільної інфраструктури. Зафіксовано 21 руйнування. Загинуло 2 людини і 2 – поранено. Найбільших обстрілів зазнало місто Оріхів. Місто на дві третини зруйновано. Ситуація непроста", – поінформував Старух.

 

За його даними, у містах, де тривають бойові дії, залишилось 20% населення. В Оріхові із 18 тисяч населення залишаються трохи більше двох тисяч містян.

Нагадаємо, 13 жовтня окупанти обстріляли Оріхів і околиці міста. Унаслідок обстрілів загинула жінка, поранено 13 людей. Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, комунальні мережі, приватні будинки.

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