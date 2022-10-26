Затримано митника, який під час окупації Куп‘янська обіймав посаду так званого заступника міністра з промисловості

Заступник разом з іншими псевдопосадовцями публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

У Харкові 25 жовтня правоохоронці затримали колишнього працівника митниці, який перейшов на бік ворога та під час окупації Куп’янська обіймав посаду так званого «заступника міністра».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, головний державний інспектор Харківської митниці, перебуваючи у м. Куп’янськ, почав активно співпрацювати з окупантами та обійняв псевдопосаду «заступника міністра з промисловості» так званої військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області", – йдеться у повідомленні.

Під час виконання своїх "повноважень" він модерував процес формування псевдооргану на окупованій території. Чоловік підбирав кадри для "нової" митниці, яка мала бути розташована між окупованою Харківською областю та тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

"Посадовець" організовував процес проходження навчання у м. Краснодар для того, щоб майбутні працівники ґрунтовно розбирались у російському законодавстві.

Також він організовував роботу з прийому документів для отримання виплат від РФ місцевим населенням, створюючи вигляд "турботи" від країни-агресора.

Крім того, 22 серпня під час "святкування" Дня прапора РФ "заступник міністра промисловості" публічно разом з іншими псевдопосадовцями розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури головному державному інспектору Харківської митниці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1 КК, ст. 111-2 КК України).

Раніше на Харківщині затримали чоловіка, який очолив окупаційний сектор житлово-комунального господарства. Головний державний інспектор відділу митного оформлення митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці зайняв псевдопосаду в.о. завідувача сектору житлово-комунального господарства.