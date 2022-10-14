На Харківщині затримали чоловіка, який очолив окупаційний сектор житлово-комунального господарства, - Офіс генпрокурора

За даними слідства, головний державний інспектор відділу митного оформлення митного поста "Куп’янськ" Харківської митниці, перебуваючи у с. Петропавліка Куп’янського району, зайняв псевдопосаду в.о. завідувача сектору житлово-комунального господарства в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Підозрюваний організовував роботу для отримання виплат місцевому населенню від РФ. Також надав вказівки підлеглим про проведення ремонтних та підсобних робіт, наказав працівнику фарбувати зупинки громадського транспорту у кольори російського прапору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він приймав заяви мешканців щодо проблем гуманітарного характеру, створюючи вигляд "турботи" від окупаційної адміністрації.

Правоохоронці затримали його 13 жовтня. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ і ДБР затримали топпоплічницю росіян у деокупованому Куп'янську. Затримана збирала для РФ "податки" з місцевого населення.