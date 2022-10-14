Українські діти, що навчаються в школах ЄС, не будуть мати проблем з атестацією після повернення, - Міносвіти

Станом на сьогодні приблизно 505 тис. дітей шкільного віку продовжують перебувати разом з батьками за межами України.

перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко

Міністерство освіти та науки розробляє додатковий алгоритм для зменшення навантаження на українських школярів, які мають навчатися одночасно за двома програмами.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко, передає кореспондент LB.ua.

«Станом на сьогодні приблизно 505 тис. дітей шкільного віку продовжують перебувати разом з батьками за межами України», - заявив він.

За його словами, ці діти навчаються за трьома моделями.

«Або повністю онлайн за українською програмою, відвідують школи за місцем тимчасового перебування, вчаться паралельно за двома програмами», - сказав Вітренко.

Він запевнив, що діти, які здобувають освіту лише в школах ЄС, після повернення до України не будуть мати жодних проблем щодо атестування.

«Проблем із перезарахуванням результатів навчання, які діти отримають в школах ЄС чи інших школах, у нас не буде. Механізм розроблений», - запевнив представник Міносвіти.

Також наразі міністерство опрацьовує додатковий алгоритм, щоб зменшити навантаження на українських дітей, які мають відвідувати дві школи одночасно та навчатися за двома освітніми програмами.

«Цей алгоритм буде відпрацьований для багатьох країн, де перебувають наші громадянами. Та буде ефективним, щоб діти здобували знання та навички», - повідомив Вітренко.

Нагадаємо, у німецьких закладах освіти навчаються близько 180 000 українських школярів, а в школах Німеччини працюють близько 2700 вчителів з України.