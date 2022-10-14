Данілов: Кримський міст - це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок

"Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і зазначив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю "НВ".

За його словами, українська сторона не має жодних документів на Кримський міст і незрозуміло, як взагалі ця споруда там з'явилася.

"Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - погодити проект, подивитися, наскільки це доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий "самострой", а згідно з нашими законами, цей самострой вони повинні прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це станеться", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Пізніше пд час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

Раніше Данілов говорив, що президент Росії Володимир Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.