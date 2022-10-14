Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
ГоловнаСуспільствоВійна

Пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу, – ISW

Російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.

Пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу, – ISW
Фото: з відкритих джерел

Українські війська просунулися на північний захід від міста Сватове на Луганщині.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують оборону в очікуванні можливих українських атак на Кремінну.

“Українські та російські джерела заявляли, що російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області”, – зазначили аналітики.

Вони додають, що пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу на південь України.

Армія РФ продовжувала наземні атаки в Донецькій області та стверджує, що має незначні успіхи на південь від Бахмута.

Нагадаємо, ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни вважають Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також