Пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу, – ISW

Російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.

Українські війська просунулися на північний захід від міста Сватове на Луганщині.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують оборону в очікуванні можливих українських атак на Кремінну.

“Українські та російські джерела заявляли, що російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області”, – зазначили аналітики.

Вони додають, що пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу на південь України.

Армія РФ продовжувала наземні атаки в Донецькій області та стверджує, що має незначні успіхи на південь від Бахмута.

Нагадаємо, ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни вважають Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.