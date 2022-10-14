У Чорному морі чергують три носії “калібрів” окупантів

У Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні перебуває три носії “Калібрів”, серед яких один – підводний.

Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет.

“Сили оборони продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою”, – додали в ОК.

Удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 12 жовтня У Чорному морі угруповання ворожого флоту складалося з 12 бойових кораблів. Напоготові до виконання терористичних завдань були три великих десантних кораблі і два надводні ракетоносії з 16-а “калібрами”.