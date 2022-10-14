На півдні ЗСУ вразили три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога

За минулу добу авіаційні удари ЗСУ на півдні були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю аніж удари окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Півдні”.

Уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

“Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню “Ураган”, їхнього молодшого брата – “Града” і старшого – важкої вогнеметної системи “Сонцепьок”, станції радіоелектронної боротьби, двох 120 -ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії”, – йдеться у повідомленні.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. 12 жовтня ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.