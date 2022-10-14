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На півдні ЗСУ вразили три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога

Загалом нашими силами виконано понад 190 вогневих завдань.

На півдні ЗСУ вразили три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога
Фото: тг-канал 30 ОМБ

За минулу добу авіаційні удари ЗСУ на півдні були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю аніж удари окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Півдні”.

Уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

“Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню “Ураган”, їхнього молодшого брата – “Града” і старшого – важкої вогнеметної системи “Сонцепьок”, станції радіоелектронної боротьби, двох 120 -ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії”, – йдеться у повідомленні.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. 12 жовтня ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.

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