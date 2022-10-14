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Російськими обстрілами в Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, - Євтушенко

Також постраждали об’єкти інфраструктури.

Російськими обстрілами в Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, - Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко

За минулу добу російські окупанти обстріляли три громади Нікопольського району 

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“В Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі”, - розповів Євтушенко.

Він додав, що житель Нікополя отримав осколкові поранення, його стан стабільний, чоловік перебуває в лікарні.

Євтушенко зазначив, що постраждало і приміщення райради та адміністрації. Від чотирьох прильотів були суттєві руйнування, люди не постраждали.

“Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, - нагадав голова РВА.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

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