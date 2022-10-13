СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
ГоловнаСуспільствоВійна

Хлопчик, якого дістали з-під завалів у Миколаєві, - помер, за день деблокували тіла ще 5 загиблих (доповнено)

У дитини зупинилося серце, коли її привезли в лікарню.

Хлопчик, якого дістали з-під завалів у Миколаєві, - помер, за день деблокували тіла ще 5 загиблих (доповнено)
Фото: ДСНС

11-річний хлопчик, якого врятували з-під завалів у Миколаєві, помер.

Про це у Telegram повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, дитину привезли в лікарню, щоб провести діаліз. Там у хлопчика зупинилося серце.

Доповнено. За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, також за день із-під завалів було деблоковано тіла п'ятьох загиблих. Наразі триває пошук ще одного зниклого мешканця.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика, який шість годин провів у пастці.

Також тривають пошуки ще семи осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також