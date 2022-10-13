Хлопчик, якого дістали з-під завалів у Миколаєві, - помер, за день деблокували тіла ще 5 загиблих (доповнено)

У дитини зупинилося серце, коли її привезли в лікарню.

11-річний хлопчик, якого врятували з-під завалів у Миколаєві, помер.

Про це у Telegram повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, дитину привезли в лікарню, щоб провести діаліз. Там у хлопчика зупинилося серце.

Доповнено. За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, також за день із-під завалів було деблоковано тіла п'ятьох загиблих. Наразі триває пошук ще одного зниклого мешканця.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика, який шість годин провів у пастці.

Також тривають пошуки ще семи осіб.