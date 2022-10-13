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Португалія передасть Україні радянські вертольоти

Вертольоти були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції.

Португалія передасть Україні радянські вертольоти
Фото: Observador

Португалія вирішила передати Україні шість вертольотів радянського виробництва.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Observador.

"На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас.

На її думку, вертольоти будуть надзвичайно корисними для України, хоча один із вертольотів зламався внаслідок аварії, тому українська сторона має відремонувати його.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana. Також раніше повідомлялось, що найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

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