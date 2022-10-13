Зустріч відбулася в одному з укриттів Києва.

Сьогодні очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили ситуацію довкола ЗАЕС.

Про це Гроссі написав у своєму Twitter.

Зустріч пройшла в одному з укритті Києва. Гроссі й Кулеба говорили про створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Очільник МАГАТЕ відзначив, що створення такої зони просувається.

Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi

Нагадаємо, вчора очільник МАГАТЕ прибув до Києва.

До цього він зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним щодо плану створення зони безпеки довкола ЗАЕС.