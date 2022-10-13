Сьогодні очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили ситуацію довкола ЗАЕС.
Про це Гроссі написав у своєму Twitter.
Зустріч пройшла в одному з укритті Києва. Гроссі й Кулеба говорили про створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.
Очільник МАГАТЕ відзначив, що створення такої зони просувається.
Нагадаємо, вчора очільник МАГАТЕ прибув до Києва.
До цього він зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним щодо плану створення зони безпеки довкола ЗАЕС.