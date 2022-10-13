На Рівненщині змінили час комендантської години

На Рівненщині змінено час комендантської години.

Про це повідомив у Telegram керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, нові часові рамки становлять 00.00-05.00. Зміни почнуть діяти з понеділка, 17 жовтня.

Коваль пояснив, що Рада оброни області дослухалася таким чином до прохань підприємців краю.

"Це питання винесли через колективні звернення власників бізнесу нашого регіону. В низці областей України вже прийнято рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічної точки зору. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно", - зазначив керівник ОВА.

Також на Рівненщині скасували обмеження щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

"Нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами. Це кулі, це шоломи, це бронежилети для наших військових. "Економічний фронт" мусить підсилювати ЗСУ. Без цього перемога дається важкою ціною", - додав Коваль.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області скоротили тривалість комендантської години. З 10 жовтня вона почала діяти з 24-ої до 5 години ранку. Раніше починалася о 23-ій годині.

До цього змінили комендантську годину на Хмельниччині.